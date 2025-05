Jubiläum Gartenreich Dessau-Wörlitz feiert 25 Jahre Unesco Weltkulturerbe

Hauptinhalt

19. Mai 2025, 14:33 Uhr

Seit 25 Jahren gehört das Gartenreich Dessau-Wörlitz zum Weltkulturerbe der Unesco. In diesem Jahr blickt die historische Parkanlage auch noch auf ein weiteres Jubiläum: 25-jähriges Bestehen feiern auch die "Gartenträume", ein Netzwerk für Denkmalpflege und Tourismus von 50 historischen Parkanlagen in Sachsen-Anhalt. Beide Jubiläen werden am Montag mit einem Festakt begangen.