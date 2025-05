Roman Luckscheiter, Generalsekretär der Deutschen Unesco-Kommission betonte, im Gartenreich würden Landschaft und Architektur so gut zusammenpassen, Kunst und Aufklärung kämen dazu. "Das muss bewahrt werden, das muss vermittelt werden, das gehört zu unserem spezifischen Erbe, nicht nur hier in der Region, sondern weltweit", so Luckscheiter.