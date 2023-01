Die DWG benötige das Geld, um den aktuellen Bestand zu modernisieren. Das städtische Unternehmen will nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren bis zu 100 Millionen Euro dafür ausgeben. Aktuell verwaltet die DWG in Dessau-Roßlau etwa 8.300 Wohnungen mit mehr als 15.000 Mietern.