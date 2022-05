In unmittelbarer Nähe zu Ortsteilen von Dessau-Roßlau haben offenbar Wölfe mehrere Tiere gerissen. Wie Dessau-Roßlaus Kreisjägermeister Michael Mitsching MDR SACHSEN-ANHALT sagte, wurde in dieser Woche ein Wolfsrudel aus vier Tieren in der Nähe von Brambach und Rodleben bei Dessau gesichtet.

Die Bisse deuten laut Kreisjäger Mitsching auf einen Wolfsriss hin. Bildrechte: MDR/Susanne Reh In Rodleben hätten die Tiere nach Angaben von Mitsching in nur 15 Meter Entfernung von einem Wohnhaus acht Schafe aus einem umzäunten Gehege gerissen. Die Bisse in die Kehlen der Schafe seien eindeutig gewesen. An den Elbterrassen in Brambach habe das Rudel außerdem zwei Frischlinge und ein Reh gerissen.

Jäger: Wolf muss ins Jagdrecht