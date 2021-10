Sie hießen Falke, Tümmler, Roland oder Schlingel und schipperten einst auf der Elbe bei Dessau. In feinstem Sütterlin stehen die Namen der Schiffe und ihrer Besitzer im Mitgliederverzeichnis des Yachtclubs Dessau aus dem Jahr 1931. Das Buch gehört ab sofort zum Bestand des Landesarchivs in Dessau.

Mitarbeiterin Ines Bialas freut sich über die Schenkung. "Bislang hatten wir lediglich einen Eintrag des Yachtclubs im amtlichen Vereinsregister. Das sind nun überhaupt die ersten Materialien, die wir von diesem Verein haben - und dann auch noch so schöne und gut erhaltene." Die Papiere und Zeichnungen schließen eine große Lücke und erzählen Dessauer Alltagsgeschichte, so Bialas.

J.K.D. - "Jacht-Klub-Dessau" in Rot und Weiß

J.K.D. - "Jacht-Klub-Dessau" in Rot und Weiß

J.K.D. - "Jacht-Klub-Dessau" in Rot und Weiß Bildrechte: MDR/Susanne Reh

Denn im Mitgliederverzeichnis finden sich hunderte Namen von Dessauern. Meist "gutsituierte" Leute, sagt Bialas. "Beamte, Lehrer, Geschäftsleute, Anwälte, Architekten - Namen, die wir schon kannten, aber auch unbekannte. Menschen, die sich dieses Hobby eben leisten konnten". Sie sind verzeichnet mit Namen, Beruf, Geburtsdatum. Auch wie das Boot hieß, mit dem sie fuhren, kann man nachlesen. Unter ihnen der Dessauer Uhrmachermeister Tilo Kirsten, der die Originaldokumente verwahrt hat. Seine Tochter, Gitta Bolitschew, die heute in Berlin wohnt, erinnert sich: "Unser Boot hieß Friedel, ein großes schönes Schiff, mit dem man segeln konnte, wenn der Wind am Kornhaus ordentlich pfiff".

Geschrieben wurden die Mitgliederlisten vermutlich von ihrem Großvater, Friedrich Kirsten. Das hat eine Überprüfung der Handschrift mit anderen Aufzeichnungen ergeben. Kirsten war Ballonfahrer, hat in Wien gelebt, dort als Maschinenbauingenieur am Riesenrad im Wiener Prater mitgewirkt und später bei der Polysius AG in Dessau gearbeitet.