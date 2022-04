Die Konzertreihe "zdf@bauhaus" kehrt zurück nach Dessau. Das ZDF sei auf die Stiftung zugekommen mit der Anfrage, die beliebte Sendereihe wieder auf der Bauhaus-Bühne aufzeichnen zu können, bestätigte Bauhaus-Sprecherin Ute König MDR SACHSEN-ANHALT. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung am Freitag darüber berichtet.

Am 18. und 19. Juli wird es also wieder Konzerte auf der Bauhaus-Bühne geben. Derzeit werde ein neues Konzept erarbeitet, Künstlerinnen und Künstler stünden noch nicht fest, so König.