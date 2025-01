In Dessau-Roßlau fährt die Buslinie 21 für zwei Wochen nur noch eingeschränkt. Seit 27. Januar und bis zum 9. Februar wird der Fahrplan geändert. Die Buslinie wird quasi in der Mitte durchgeschnitten und in eine Nordhälfte und in eine Südhälfte geteilt. Die Linie Nord verkehrt zwischen der Sachsenbergstraße und Biethe, Rodleben, Neeken, Brambach, Rietzmeck und Steutz. Im südlichen Teil der Linie 21 wird der Roßlauer Stadtlinienring wie üblich bedient.