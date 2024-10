Die Stadt Dessau-Roßlau hat das Baurecht für den Bau einer Behelfsbrücke an der maroden Zerbster Brücke in Roßlau erhalten. Noch im Oktober werde mit Arbeiten am Baufeld begonnen, so Siegrid Hofmann vom Bauamt der Stadt. Dazu werde es umfangreiche Baumfällungen geben. Derzeit laufe noch die EU-weite Ausschreibung für den Bau der temporären Behelfsbrücke.