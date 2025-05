Auf den Millimeter Roßlau: Behelfsbrücke an der B184 termingerecht eingehoben

24. Mai 2025, 16:04 Uhr

In Roßlau ist am Samstag eine tonnenschwere Behelfsbrücke eingehoben worden – unter großem Interesse der Öffentlichkeit. Sie ist Voraussetzung für den dringend nötigen Ersatz der Zerbster Brücke und wurde direkt in der örtlichen Werft gefertigt. Bis Ende Juli soll die Brücke für den Verkehr freigegeben werden.