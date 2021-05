Am Freitag Zuschauer bei Leichtathletik-Meeting in Dessau erlaubt

Beim Anhalt-Meeting der Leichtathleten am Freitag in Dessau werden Zuschauer dabei sein. Das teilte der veranstaltende Verein Anhalt Sport mit. Demnach dürfen in das Paul-Greifzu-Stadion 500 Besucher kommen. Sie arbeiten in Krankenhäusern, in der Pflege und bei der Feuerwehr. Alle Zuschauer müssen doppelt gegen das Coronavirus geimpft sein.