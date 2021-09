Am Ende war sie froh, das Hundekostüm anzuhaben, sagt Pauline Ziemer rückblickend. "So konnte ich relativ anonym durch Dessau marschieren", sagt die 21-jährige Akenerin lachend. Schließlich gab es für die Tierfreundin im Kostüm Aufgaben zu erfüllen, wie die Dessauerin Nadine Paetsch erklärt: "Pauline musste zum Bespiel mit Menschen in der Innenstadt ein Selfie machen und sie um Spenden bitten oder im Dessauer Tierpark die Kinder unterhalten. Für das Erledigen der Aufgaben gab es wiederum Spenden von unseren Unterstützern, die wir zum Beispiel über die sozialen Medien erreichen."

Pauline (li.) und Nadine (re.) bei ihrer Tour durch Dessau. Bildrechte: Pauline Ziemer

Über zehn Stunden war Pauline als Hund verkleidet unterwegs. Und das hat sich gelohnt, kamen doch immerhin 200 Euro zusammen, die Pauline und Nadine in ihr Herzensprojekt stecken. Schon zum dritten Mal fahren die jungen Frauen, die sich von der Arbeit in einem Dessauer Fitnesstudio kennen, in ihrem Jahresurlaub nach Ungarn und packen dort in einem privaten Tierheim richtig mit an. "Wir kümmern uns darum, dass die Tiere gefüttert werden, dass die Gehege gereinigt werden und dann kriegen wir jeden Tag spontan Aufgaben, an einem Tag steht zum Beispiel die Fellpflege an, an einem anderen begleiten wird die Tiere zum Tierarzt."