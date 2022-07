Es sei nicht so, dass Stadt und Land einfach nur bei der Ausbreitung des Schädlings zuschauen würden , sagt Michael Weninger. Doch für den Experten vom Landeszentrum Wald in Sachsen-Anhalt ist es ein Kampf, der nur schwer zu gewinnen sei: "2012 waren es wenige 100 Bäume, mittlerweile sind es 5.500 Bäume im letzten Jahr gewesen. Er hat sich sehr stark in den Eichenwäldern um Dessau ausgebreitet und so ist das Problem natürlich zunehmend. Deswegen, das hat die Stadt ja auch erkannt, wurde erstmals in diesem Jahr nicht nur vom Boden aus behandelt oder Nester abgesaugt, sondern es wurde beflogen mit Hubschraubern."

Besprühen, vom Boden und aus der Luft, dazu absaugen, vielmehr helfe nicht. Besprüht wurde im Frühjahr, nun versucht man punktuell Nester zu entfernen. Kaum zu schaffen, mit einem kleinen Zweier-Team in kurzer Zeit bei der riesigen Menge an EPS-Raupen, meint Wolfhardt Paul, Sachgebietsleiter Waldbau in Sachsen-Anhalt: "Der EPS ist mittlerweile überall. Auch in der Altmark, im Drömling, in anderen Regionen. Er schwächt, führt aber jetzt nicht zum Absterben. Deshalb können und werden wir als Förster auch nicht mit der chemischen Keule dort einen Eingriff in die Natur machen."