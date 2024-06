Rund um den CSD in Köthen findet bereits seit Montag eine Aktionswoche statt. Die Bürgermeisterin von Köthen, Christina Buchheim (Die Linke), hat als Schirmherrin des CSD bereits zusammen mit Miethig die Regenbogenflagge am Rathaus gehisst. Außerdem gibt es eine bunte Stadtführung, einen Filmpfang mit Sekt im Cine Circus, eine Führung im Tierpark und weitere Projekte.

In vergangenen Jahren hatte es auf CSD-Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt immer wieder Vorfälle durch meist rechtsextreme Störer gegeben. Auch beim ersten Vorbereitungstreffen für den CSD in Köthen im Mai 2023 hatte es Probleme gegeben. "Leider gibt es immer wieder Angriffe und Pöbeleien auf CSD. Erst am vergangenen Wochenende in Wernigerode bin ich selbst Opfer von Hasskriminalität geworden. Das sind alles Ereignisse, die einen vorsichtig auf diesen Tag blicken lassen", so Miethig.