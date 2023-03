Im wohl letzten Prozess zur Dessauer Fördermittelaffäre ist der Angeklagte zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT folgten die Richter am Landgericht Halle am Mittwochvormittag dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Damit muss der Mann aus Dessau wegen vorsätzlichen Subventionsbetrugs in mehreren Fällen für zwei Jahre und zehn Monate in Haft. Vier Monate davon haben ihm die Richter wegen der langen Verfahrensdauer bereits angerechnet.