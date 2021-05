Fünf Jahre danach Meine Erinnerungen an den Fall Yangjie Li in Dessau

Täter und Täterin zehn Tage später festgenommen

Zehn Tage danach wird ein junges Paar aus Dessau festgenommen, das unmittelbar neben dem Fundort der Leiche zusammen mit zwei kleinen Kindern wohnt.

Am 25. November 2016 beginnt der Prozess gegen das damals 20-jährige Paar. Der Andrang im Gerichtssaal ist riesig. Kamerateams drängeln sich um die besten Plätze. Auch ich sitze im Gerichtssaal, angespannt, irgendwie nervös. Wie sehen zwei Menschen aus, die solch ein Verbrechen begehen können?

Mit Handschellen werden sie hereingeführt, ihre Gesichter verdecken sie mit Aktenordnern. Vier Anwälte verteidigen sie. Nachdem die Vorsitzende Richterin den Gerichtssaal betreten hat, müssen alle Kameraleute den Saal verlassen. Erst jetzt nehmen Xenia I. und Sebastian F. die Aktenordner herunter, wir sehen zum ersten Mal ihre jungen Gesichter.

Großer Andrang bei der Verhandlung gegen Xenia I. und Sebastian F. am Dessauer Landgericht. Bildrechte: MDR/Isabell Hartung

Die Anklage: Misshandelt und vergewaltigt

Die Staatsanwältin verliest die Anklageschrift. Entsetzliche Details sind zu hören. Stundenlang soll die Studentin misshandelt und vergewaltigt worden sein.

Die Seiten in meinem dicken Notizbuch füllen sich in den kommenden Wochen mit jedem Prozesstag. Freunde, Bekannte, Gutachter werden gehört, auch viele Polizeibeamte. Deren Ermittlungsarbeit wird immer wieder kritisch hinterfragt und offenbart einige Pannen.

Lange schweigen die beiden Angeklagten. Erst im Januar 2017 schildert die 20-Jährige tränenreich die Geschehnisse in der Mordnacht aus ihrer Sicht. Doch kurz darauf hüllt sie sich wieder in Schweigen. Ist das glaubhaft? Eine Frage, die wir uns als Berichterstatter natürlich stellen, letztlich beantworten muss sie das Gericht.

Das Urteil: Lebenslage Haft für Sebastian F.

Das fällt nach 36 Verhandlungstagen im August 2017 das Urteil. Sebastian F. wird wegen Mordes und Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist ausgeschlossen, dass er nach 15 Jahren Gefängnis freikommt.

Xenia I. wird wegen sexueller Nötigung zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Zusammen müssen sie Schmerzensgeld in Höhe von 60.000 Euro zahlen. Staatsanwaltschaft und Nebenklage gehen in Revision. Der Bundesgerichtshof bestätigt jedoch einige Monate später die Urteile. Beide Täter sitzen nach Angaben der Dessauer Staatsanwaltschaft bis heute in Haft. Die mittlerweile 25-Jährige hat Ende des Jahres ihre Strafe abgesessen, käme dann frei. Sebastian F. bleibt im Gefängnis.

Zum Gedenken: Weiße Rosen blühen

Zum Prozess der Täter kamen zahlreiche chinesische Studentinnen und Studenten. Freundinnen der Ermordeten forderten damals auf Zetteln "Gerechtigkeit für Yangjie Li". (Archivbild) Bildrechte: MDR/Isabell Hartung Freunde haben zur Erinnerung an Yangjie Li an dem Ort, wo ihre Leiche gefunden wurde, einen weißen Rosenstrauch gepflanzt. Er blüht jedes Jahr. Der kleine Strauch ist ein Ort des Gedenkens, auch für Architektur-Professor Rudolf Lückmann von der Hochschule Anhalt.



Er hat vor 5 Jahren die Eltern von Yangjie Li unterstützt, stand Ihnen zusammen mit seiner Frau in den schwersten Stunden ihres Lebens zur Seite. Bis heute hält er den Kontakt. So habe er die Eltern in China mehrfach besucht. Er sei beeindruckt von ihrer Stärke. Beide hätten das Urteil akzeptiert, nach der schrecklichen Tat weitergearbeitet.