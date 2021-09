Elke Grosskopf steht die Vorfreude ins Gesicht geschrieben. Schon bald eröffnet sie ihren eigenen Laden in Tornau. Bildrechte: MDR/ Jana Müller

Noch sind die Körbe in den Regalen im kleinen Laden in Tornau direkt an der B2 leer. "Ich bin gerade dabei, die ersten Waren zu bestellen", sagt Elke Grosskopf und zeigt auf einen Haufen Papier vor sich auf dem Verkaufstresen. "Einen Laden umbauen ist das eine, der Papierkram ist das andere. Und meistens dauert der Papierkram länger", sagt sie lachend. Man kann ihr die Vorfreude auf die kommende Zeit richtig ansehen.

Dabei gehörte ein eigener Laden nicht unbedingt zu den Lebenszielen von Elke Grosskopf, die schon mit 14 Jahren die Gastronomie kennen und lieben lernte. 35 Jahre lang hat sie als gelernte Restaurantfachfrau in unterschiedlichen Lokalen gearbeitet, nach der Lehre hätte sie gern eine eigene Gaststätte gehabt. "Aber ich war schon immer ein Schisser. Und dann kamen die Kinder und da hätte das gar nicht gepasst." In den letzten Jahren häuften sich die gesundheitliche Probleme, sodass Elke Grosskopf die Gastronomie an den Nagel hängen musste und an einer Tankstelle arbeitete. Bis ihr Nachbar in geselliger Runde eine verrückte Idee hatte.

Gemeinsam mit ihrem Mann Rinaldo hat Elke Grosskopf einen leerstehenden Laden an Tornaus Hauptstraße umgebaut. Bildrechte: MDR/ Jana Müller Wir saßen bei einem Bier zusammen und haben so geredet, dass es auf dem Dorf ja nichts mehr gibt, und dass das Rumkutschen zum Einkaufen auch keinen Spaß mehr macht. Und dann sagte mein Nachbar: 'Hier gibt es doch diesen Laden. Mach den doch auf!' Elke Grosskopf, Laden-Betreiberin

"Ich wollte etwas Besonderes"

Eine Weile überlegen musste sie noch, verrät ihr Mann Rinaldo Grosskopf. "Ich habe ja gesehen, dass sie keinen Spaß an ihrem Job hatte. Und der Gedanke an den Laden war da. Nur der Mut nicht." Den sprachen ihr Mann, Familie und Freunde zu. Gemeinsam wurde das kleine Geschäft umgebaut und eingerichtet. Was verkauft werden soll, stand für Elke Grosskopf schnell fest:

Ich will hier keinen Tante-Emma-Laden aufmachen, mit Toast und Butter und was man so vergessen hat. Ich wollte etwas Besonderes. Elke Grosskopf, Laden-Betreiberin

Mit regionalen Produkten will die gebürtige Brandenburgerin ihre Kunden überzeugen. Denn davon gebe es rings um Tornau so viele und so gute, sagt Grosskopf. "Wir haben hier tolle Fleischer, wir haben Obst- und Gemüsehöfe, Safthersteller, eine Molkerei. Die gibt es hier bei uns in der Region. Warum soll ich meine Ware also von sonst wo anliefern lassen, wenn es ja alles hier gibt?"

Regionale Schulbrot-Tüte für Kinder

Direkt an der Bundesstraße 2 in Tornau lädt "Die Genuß Haltestelle" schon bald zum Anhalten ein. Bildrechte: MDR/ Jana Müller Nach Tornau werden also künftig Wurstprodukte aus Schlaitz, Softeis aus Delitzsch, Äpfel aus Jessen oder Joghurt aus Wurzen geliefert. Außerdem feilt Elke Grosskopf schon jetzt an speziellen Angeboten für Familien und Kinder im Ort. Letztere sollen mit einer gesunden Schulbrot-Tüte versorgt werden. Für die Kraftfahrer, die auf der B2 unterwegs sind, gibt es Kaffee und leckere, regional belegte Brötchen, später vielleicht sogar ein Mittagsgericht.



Nur anhalten muss die Kundschaft dann noch, an der "Genuß Haltestelle", dem kleinen Laden mit großem regionalen Angebot in Tornau.