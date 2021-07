Landkreissprecher Udo Pawelczyk, Landrat Uwe Schulze (CDU) und die Leiterin des Katastrophenstabes Diane Gardyan auf der Pressekonferenz am Freitag

Landkreissprecher Udo Pawelczyk, Landrat Uwe Schulze (CDU) und die Leiterin des Katastrophenstabes Diane Gardyan auf der Pressekonferenz am Freitag Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Cyber-Angriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat Auswirkungen auf alle Bereiche der Kreisverwaltung. Das hat Landrat Uwe Schulze (CDU) am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz erklärt. Anliegen der Bürgerinnen und Bürger könnten derzeit nicht bearbeitet werden. Das könne unter Umständen gravierende Auswirkungen haben, zum Beispiel für Sozialhilfeempfänger.

Am Dienstag waren mehrere Server des Landkreises aus unbekannter Quelle infiziert worden. In der Folge wurde eine noch nicht bekannte Zahl von Daten verschlüsselt. Am Freitagvormittag hatte Schulze den Katastrophenfall ausgerufen, das erste Mal seit dem Hochwasser 2013.