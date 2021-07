Weniger Kritik an der Polizeiarbeit, sondern vielmehr an der Fachkompetenz der Öffentlichen Verwaltungen kommt vom Vorstandsvorsitzenden des Arbeitgeber-Verbandes der IT-Wirtschaft Sachsen-Anhalt, Marco Langhof. Langhof sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gebe dort zu wenige IT-Fachleute.

Üblicherweise habe eine Kommune mit ca. 10.000 Einwohnern einen IT-Verantwortlichen. In den Landkreisen seien es fünf bis zehn Leute, die für die IT zuständig seien. Langhof nannte die Situation in den Kommunen "relativ dramatisch". Der Verbandsvorsitzende räumte ein, dass das Geld koste. Wer sich aber anschaue, welche Schäden durch entsprechende Angriffe verursacht würden, werde sich relativ schnell klarmachen können, dass das gut angelegtes Geld sei.

Manipulierte USB-Sticks werden über den Zaun geworfen

Die Methoden, die Cyber-Kriminelle nutzen, gehen nach den Worten von LKA-Sprecher Klocke weit über bloße Spam-Mails mit schadhaften Anhängen hinaus. Klocke nannte als Beispiel auch manipulierte USB-Sticks, die über den Zaun einer Behörde, eines Amtes oder einer Firma geworfen werden – in der Hoffnung, jemand werde den Stick aufmachen und am Computer ausprobieren. Schon habe man sich mit Schad-Software infiziert, so Klocke.

So definiert das BKA "Cyber-Crime" Die Ermittler unterscheiden zwischen Cyber-Crime im engeren Sinne und im weiteren Sinne. Bei Cyber-Crime im engeren Sinne handelt es sich um Straftaten, die sich gegen das Internet, Datennetze oder Datensysteme richten. Dazu zählen Spam-Mails oder Schadsoftware wie zum Beispiel Trojaner, die unerkannt auf Computern landen. Unter Cyber-Crime im weiteren Sinne versteht das BKA Straftaten in der analogen Welt, die mit Hilfe von Informationstechnologie begangen werden. Als Beispiel nennen die Ermittler den Drogenhandel.

Nach den Worten von IT-Verbandschef Langhof, der auch Vorsitzender des Digitalisierungsbeirates des Landes Sachsen-Anhalt ist, kann absolute Sicherheit nie garantiert werden. Man könne allerdings Standards der IT-Sicherheit einhalten und regelmäßig Updates einspielen. Ein solches Prozedere empfiehlt auch Michael Klocke vom LKA. Ganz wichtig seien weiterhin Backups, die mit einer externen Festplatte gemacht werden sollten. Direkt nach Bekanntwerden einer Attacke sollte das System von Netz zu getrennt und bereinigt werden.

"Es handelt sich hier um weltweit organisierte Kriminalität"

Klocke räumte aber ein, dass sich Ermittlungen bei Cyber-Crime-Straftaten äußerst schwierig gestalteten. Oft müsse man Anfragen im Ausland stellen. Häufig sei das mit Rechtshilfeersuchen verbunden. Ein weiteres Problem seien die enormen Datenmengen, die gesichtet werden müssten.

"Wir müssen uns verdeutlichen: Es handelt sich hier um weltweit organisierte Kriminalität. Diese Banden agieren nicht bloß in Europa oder in der Bundesrepublik Deutschland, sondern weltweit. Sie haben ihr System immer weiter verfeinert und nutzen bestehende Sicherheitslücken der Softwareanbieter. So ist natürlich dann auch die Betroffenheit von Ämtern und Behörden, auch in Sachsen-Anhalt, zu erklären", so Michael Klocke.

Kampf David gegen Goliath