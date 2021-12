Impfstoffe IDT Biologika in Dessau baut Produktion aus

Beim Impfstoffhersteller IDT Biologika ist der Ausbau der Produktionskapazitäten in Dessau in vollem Gange. "Wir werden Ende 2022 unsere bestehende High-Speed-Abfülllinie durch eine weitere ergänzen", sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Die Herstellung in den neuen Anlagen soll dann spätestens Anfang 2023 beginnen.