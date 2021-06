Untersuchungen an Elbe und Mulde Keine Mückenplage in Sachsen-Anhalt erwartet

In Anhalt und Wittenberg ist in diesem Frühsommer nach Ansicht von Experten nicht mit einer Mückenplage zu rechnen. Bei Probenentnahmen in Elb- und Muldeauen konnten Insektenforscher vom Dessauer Naturkundemuseum nur eine geringe Zahl an Mückenlarven nachweisen. In einem Liter Wasser seien weniger als fünf Larven entdeckt worden, sagte Timm Karisch vom Dessauer Naturkundemuseum MDR Sachsen-Anhalt. In schlimmen Mückenjahren seien es hunderte Insektenlarven pro Liter.