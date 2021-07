Das Landratsamt Anhalt-Bitterfeld hat am Freitag den Katastrophenfalls ausgerufen. Die Verwaltung ist nach einer Cyberattacke weiter massiv eingeschränkt. "Wir sind nicht in der Lage, Dienstleistungen anzubieten", sagte ein Kreissprecher am Freitag. Das werde noch die komplette kommende Woche so bleiben. Die Auswirkungen des schweren Angriffs ließen sich nicht schnell beheben.