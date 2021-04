Polizei bittet um Hinweise Planenschlitzer stehlen mehr als 100 neue Fahrräder

Polizei bittet um Hinweise Wer hat in der Nacht vom 23.02. auf den 24.02.2021 auf dem Rastplatz Köckern-Ost an der A9 Richtung Berlin etwas Verdächtiges beobachtet, was mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte? Hinweise nimmt der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst per Telefon entgegen: 0340/21090. Oder auch per Mail: lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de