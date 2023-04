Am Landgericht Dessau-Roßlau beginnt am Mittwoch ein Prozess wegen versuchten Mordes. Angeklagt ist ein 40 Jahre alter Mann aus Oranienbaum-Wörlitz. Er soll Anfang Oktober 2022 versucht haben, seine Frau zu töten.

Beide waren getrennt, lebten aber noch zusammen in einem Haus, so ein Sprecher des Landgerichts. Dort soll der Mann das Opfer erst vergewaltigt und dann schwer verletzt haben. Die Frau überlebte den Angriff aber. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten somit versuchten heimtückischen Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Vergewaltigung vor.