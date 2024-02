Bildrechte: imago/epd

Keine Nachfolge in Sicht Kirchenpräsident Joachim Liebig hat letzten Arbeitstag

Hauptinhalt

07. Februar 2024, 18:43 Uhr

Nach 15 Jahren Amtszeit verabschiedet sich der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalt, Joachim Liebig, zum 1. März 2024 in den Ruhestand. Bereits am 8. Februar hat er seinen letzten Arbeitstag. Live im Radio blickt er auf seine Amtszeit zurück und verrät, wie es jetzt für ihn weitergeht. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin ist noch nicht in Sicht.