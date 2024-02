Die Amtszeit des Kirchenpräsidenten der Evangelischen Landeskirche Anhalt, Joachim Liebig, neigt sich dem Ende zu: Nach 15 Jahren verabschiedet er sich zum 1. März 2024 in den Ruhestand, letzter Arbeitstag ist der 8. Februar. Darüber und wie es jetzt für ihn weitergeht, hat er am Donnerstagmorgen im Radio bei MDR SACHSEN-ANHALT gesprochen.

Bei MDR SACHSEN-ANHALT ist Liebig lange in der täglichen Sendung "Angedacht" zu hören gewesen. In einem seiner letzten Beiträge ging es um seinen alten Rasierapparat. Darauf sei er so viel angesprochen worden, dass er den Rasierer jetzt doch noch eine Weile behalten wolle. Eine solche Resonanz freue ihn, denn in der Radiosendung sei ihm immer wichtig gewesen, alltägliche Situationen mit Tiefgründigem zu verbinden – auch mit seinem Glauben.