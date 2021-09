Alle rund 6.000 Schülerinnen und Schüler in Dessau-Roßlau können in diesem Zeitraum in die Busse und Straßenbahnen der DVG einsteigen, ohne dafür bezahlen müssen. Sie dürfen nicht nur zur Schule fahren, sondern den Linienverkehr im Bereich der DVG auch in der Freizeit kostenlos nutzen.