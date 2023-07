Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld will nun rechtlich für eine Fortsetzung der gratis Busfahrten für Schülerinnen und Schüler kämpfen. Dafür hat sich der Kreistag am Mittwochabend in einer Sondersitzung ausgesprochen. Landrat Andy Grabner (CDU) teilte mit, es werde ein Anwaltsbüro beauftragt. Dieses soll die Verfügung des Landesverwaltungsamtes gegen ein zukünftiges Ticket anfechten.