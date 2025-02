Dienstbeginn in der Zentrale der Telefonseelsorge: Ein kleiner Raum in einem Dachgeschoss in der Dessauer Innenstadt. Die Einrichtung ist spartanisch. Eine Couch, ein Bücher-Regal, ein Schreibtisch mit einem Computer, drei Telefonen und Wasserflasche, davor ein Stuhl. Diesen Platz wird Jutta in den kommenden vier Stunden kaum verlassen können. "Das Telefon klingelt in der Schicht eigentlich unterbrochen", erzählt die 70-Jährige. Seit zehn Jahren ist sie Telefonseelsorgerin.