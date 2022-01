Mehr Tiere, als eigentlich erlaubt sind

In Sachsen-Anhalt vermehren sich viele ausgesetzte Katzen unkontrolliert. Bildrechte: MDR/ Lucas Riemer Inzwischen hätten alle Tierheime in Sachsen-Anhalt mehr Tiere, als ihnen laut Betriebserlaubnis eigentlich gestattet sei, sagt Rudolf Giersch vom Tierschutzbund. "Wir stecken in einer sehr schwierigen Situation", so Giersch. Es gebe landesweit eine regelrechte Katzenschwemme, die die Tierheime an ihre Grenzen bringe. Der Grund: Viele Katzenbesitzer hätten ihre Vierbeiner ausgesetzt, sodass diese sich nun unkontrolliert vermehren würden.

"Selbst die Leute, die seit 30 Jahren dabei sind, haben etwas Vergleichbares noch nicht erlebt", sagt Giersch. Mancherorts gibt es bereits Aufnahmestopps, doch diese seien keine Lösung des Problems. "Wir wollen den Tieren ja helfen", sagt Giersch.

Weniger Spenden, weniger Freiwillige

Erschwerend hinzu komme die prekäre finanzielle und personelle Situation der Tierheime, ergänzt Giersch. Das Spendenaufkommen sei seit Beginn der Pandemie deutlich zurückgegangen – auch, weil es keine Möglichkeiten für Veranstaltungen gegeben habe. Vom Bund habe es lediglich eine einmalige Corona-Hilfe für Tierheime gegeben, die bei Weitem nicht ausreiche, um die Spendenausfälle und die höhere Zahl der zu betreuenden Tiere auszugleichen.

Das Tierheim in Zerbst musste bereits schließen. Giersch befürchtet, dass weitere folgen könnten – zumal es zunehmend an Personal fehlt: Seit Ausbruch der Pandemie kämen immer weniger freiwillige Helfer und Bundesfreiwilligendienstleistende in die Tierheime, sagt er.

Auf der Suche nach einem neuen Zuhause für die Tiere

Ute Rieche leitet das Tierheim in Dessau. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer In Dessau arbeitet Ute Rieche derweil daran, für Lenny und möglichst viele andere Tiere bald ein neues Zuhause zu finden. Denn die nächste Welle an Neuankömmlingen steht bereits vor der Tür: "Im Frühjahr beginnt traditionell die Zeit, in der bei uns viele Katzenbabys abgegeben werden", sagt die Tierheimleiterin. Um ihre Tiere zu vermitteln, will sie künftig neben der Lokalpresse und der Website des Tierheims verstärkt auf soziale Medien setzen.

Einfach so könne sich aber niemand ein Tier abholen, sagt Rieche. Zuvor müsse man herausfinden, ob Mensch und Vierbeiner überhaupt zueinander passen. Und wer noch nie ein vergleichbares Tier besessen habe, bekomme erstmal eine umfangreiche Beratung – damit die künftige Beziehung hoffentlich eine langfristige wird.