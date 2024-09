Nach acht Jahren Fall des "Toten in der Kiste" offenbar vor Aufklärung

04. September 2024, 12:57 Uhr

Steht der Fall des "Toten in der Kiste" nach acht Jahren vor der Aufklärung? Laut Polizei gab es nun einen konkreten Hinweis zu einem Mann aus der Region Anhalt. Die Ermittler prüfen intensiv, was da dran sein könnte. In dem deutschlandweit publik gemachten Fall gab es immer wieder Hinweise, aber auch neue Ermittlungsansätze.