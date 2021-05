Wegen eines Fehlers lässt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 128.000 Stimmzettel neu drucken. Das kostet den Kreis 2.700 Euro, heißt es in einer Mitteilung des Kreiswahlleiters. Bei dem Fehler handelt es sich um die falsche Berufsangabe bei einem der Kandidaten. Die neuen Stimmzettel mit der korrekten Berufsbezeichnung sollen Ende Mai ausgeliefert sein, also eine Woche vor der Wahl. Allerdings: Für Briefwähler, die ihre Unterlagen bereits haben, kommen die neuen Stimmzettel zu spät.

Im Landkreis Anhalt Bitterfeld findet am 6. Juni, parallel zur Landtagswahl, auch die Wahl des Landrats statt. Am 12. Mai hat der Kreiswahlausschuss dafür drei Bewerber zugelassen. Uwe Schulze (CDU), der seit Bestehen des Kreises Anhalt-Bitterfeld 2007 dessen Landrat ist, tritt bei der Wahl nicht wieder an.