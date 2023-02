Landgericht Dessau-Roßlau Freispruch nach Tod von einjährigem Kind in Wittenberg

Am Landgericht Dessau-Roßlau ist ein Ehepaar aus Wittenberg freigesprochen worden. Den Eltern war vorgeworfen worden, ihre 14 Monate alte Tochter so schwer misshandelt zu haben, dass das Kind an den Folgen starb. Es konnte offenbar nicht bewiesen werden, wer für den Tod verantwortlich ist.