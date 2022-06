Die Hitzeschäden auf der Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Coswig und Vockerode sind behoben. Wie eine Sprecherin der Autobahn-GmbH MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstagmorgen sagte, sollen die verbliebenen Absperrungen am Vormittag abgebaut werden. Am Montag seien noch letzte Arbeiten erledigt worden. Dabei sei die sanierte Fahrbahn auch markiert worden.