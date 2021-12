Kreistagssitzung am Montag Steigende Gebühren für Abfallentsorgung in Wittenberg

Hauptinhalt

Der Kreistag in Wittenberg will am Montag höhere Gebühren für Abfallentsorgung beschließen. Die Kosten sollen um etwa 30 Prozent steigen. Begündet wird das unter anderem mit der LKW-Maut und Corona.