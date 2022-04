Im Landkreis Wittenberg ist am Donnerstag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die einmotorige Maschine befand sich gerade im Landeanflug auf den Flugplatz Zellendorf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Flugzeug über einem Feld in Mügeln, einem Ortsteil von Jessen, nach unten gesteuert und abgestürzt.