"Nicht nur hier in Trebitz, sondern viele Freibäder haben Probleme, Schwimmmeister zu finden", sagt Klapproth, in ihren Stuhl mit der gelben Auflage gelehnt. "Die jungen Leute möchten Geld verdienen, klar. Aber so viel kann von den Pächtern nicht bezahlt werden."

Klapproth ist seit einem Vierteljahrhundert im Freibad Trebitz

Bademeisterin Herma Klapproth hat alles genau im Blick. Bildrechte: Daniel Tautz Dass Freibäder für die Städte und Gemeinden eigentlich immer ein Zuschussgeschäft sind, weiß vor allem die Frau, die neben Herma Klapproth zwei Stühle weiter im Schatten sitzt: Ortsbürgermeisterin Roswitha Reinhardt. Sie ist froh, dass sich die Stadträte für das Bad einsetzen.



Aber besonders dankbar ist sie ihrer Bademeisterin. Die ist schließlich seit mittlerweile 26 Jahren für das Freibad da. "Es ist gut, dass es ihr gesundheitlich so geht und dass wir uns auf sie verlassen können", sagt Reinhardt.

Wenn Frau Klapproth nicht mehr ist, weiß ich nicht, wie das hier weitergehen soll. Wir haben keinen Plan B momentan. Roswitha Reinhardt Ortsbürgermeisterin von Trebitz

65 Freibäder seit der Wende geschlossen

Dass die Sorge von Reinhardt berechtigt ist, zeigt ein Blick in den Rest von Sachsen-Anhalt. Zwischen der Wende und 2017 seien mindestens 65 Freibäder geschlossen worden, gab das Innenministerium vor ein paar Jahren bekannt.

Aber damit Herma Klapproth den ganzen Tag im Schwimmbad sein kann, müssen auch ihre Freundinnen, Freunde und die Familie mitspielen. Allen voran ihr Ehemann Karl-Heinz. Der sitzt neben ihr unter dem roten Sonnenschirm und trinkt einen Pott schwarzen Filterkaffee. Sein Name prangt in schnörkeliger Schrift auf der Tasse. "Ich bin ab Mittag immer mit hier", sagt er. "Also sind wir doch zusammen."

Wenn meine Freunde was von mir wollen, müssen sie herkommen. Herma Klapproth Bademeisterin