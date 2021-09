In den Landkreisen Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld gibt es Streit um neue Windräder. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT laufen derzeit Planungen, den Windpark in Zschornewitz zu modernisieren.

Demnach werden die neuen Windanlagen in dem Stadtteil von Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg deutlich größer und höher. Das sorgt für Unmut in Burgkemnitz in der Gemeinde Muldestausee. Der kleine Ort im Nachbarkreis Anhalt-Bitterfeld liegt dichter am Windpark als Zschornewitz selbst.