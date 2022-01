Der mobile Zaun befindet sich in einer Lagerhalle im Betreuungsforstamt Annaburg, wie Forstamtsleiter Philipp Nahrstedt MDR SACHSEN-ANHALT sagte. Laut Nahrstedt ist die Gefahr eines Seuchenausbrauchs im wildschweinreichen Kreis Wittenberg besonders groß. Mit dem mobilen Zaun könne bei Bedarf in kurzer Zeit auch an jedem anderen Ort in Sachsen-Anhalt ein Sperrbezirk eingerichtet werden.