Am besten, so hat sich in Gräfenhainichen gezeigt, lernen die Betroffenen, wenn nicht nur der Kopf, sondern auch die Hände gefordert sind. Allein in diesem Jahr haben Simone Graf und ihr vierköpfiges Team deshalb knapp 60 Thementage angeboten. Da geht es mal ums Handy, mal ums eigene Bankkonto, mal darum, einen Kuchen zu backen. Denn das Rezept lesen, die Zutaten berechnen, all das will gelernt sein, erklärt Simone Graf: "Wir machen alles immer nur in ganz kleinen Schritten. Denn die Teilnehmenden müssen jeden Schritt verinnerlichen und üben, damit sie wissen, wie es dann wirklich in der Welt funktioniert."