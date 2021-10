Viele Impfzentren in Sachsen-Anhalt waren im September geschlossen worden. Nicht so in Wittenberg: Hier besteht nach wie vor die Möglichkeit, sich gegen eine Corona-Infektion schützen zu lassen. Ebenso ist das bei vielen Hausärzten im Landkreis oder mithilfe der mobilen Impfteams möglich. Gebrauch von diesen Angeboten machen allerdings nur wenige. Die Impfquote bei Erst- und Zweitimpfungen liegt im Landkreis Wittenberg unter 60 Prozent – und damit noch unter dem Landesschnitt.