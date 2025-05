Henry steckt geschickt zwei Maiskörner auf einen silbernen Haken. Ein prüfender Blick, dann wirft er die Rute aus. "Angeln macht mir Spaß, ich genieße die Ruhe, es gefällt mir einfach, in der Natur zu sein." Der Elfjährige setzt sich zu seinen beiden Freunden am Ufer des Klinkerteichs in Bad Schmiedeberg. Die Sonne scheint durch die Blätter, im Schatten der Bäume haben es sich die Jungs auf Campingstühlen so richtig gemütlich gemacht. Sie schauen auf das fast wellenlose Wasser und die zahlreichen Seerosen in Ufernähe.

Bildrechte: MDR/Martin Krause

Angeln mit Geduld und Ruhe

Bildrechte: MDR/Martin Krause Langeweile kommt nicht auf. "Man muss geduldig sein", flüstert Valentin. "Beim Angeln können wir auch ein bisschen plaudern, das macht schon Spaß", ergänzt Richard. Die Schüler aus Wittenberg besitzen bereits einen Angelschein. Sie erzählen, wie aufregend es sei, wenn einer beißt. Und ohne ihre Angeln auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen, erinnern sie sich an kapitale Fische, die sie schon an Land gezogen haben: Karpfen, Barsche und auch Hechte. "Wenn du rufst, ich habe einen, dann guckt jeder am See auf dich. Das ist schon was Cooles", sagt Henry mit leuchtenden Augen. Dann holt er die Schnur ein und versucht es nochmal mit einem anderen Köder.

Kribbeln, wenn ein Fisch am Haken ist

Nebenan auf einem kleinen Steg stehen Mika und Malik. Die Aufregung bei den Beiden ist groß. Sie haben soeben einen Fisch gefangen, aber gleich wieder zurückgesetzt ins Wasser. "War noch zu klein", erklärt Malik und zuckt die Schultern. Und Mika ruft: "Es kribbelt schon sehr, wenn man einen am Haken zappeln spürt, da hat man gleich einen krassen Puls."

Bildrechte: MDR/Martin Krause

Wenn du rufst, ich habe einen, dann guckt jeder am See auf dich. Das ist schon was Cooles. Henry, Angler, 11 Jahre alt

Dieses Gefühl kennen viele hier im Angelcamp in Bad Schmiedeberg, weiß Organisator Olaf Lösche. "Wir wollen die Kinder von der Playstation holen, denn hier draußen spielt das echte Leben." Und Angeln sei auch etwas wie Schule. "Hier brauchen die Kinder auch Wissen in Physik, in Mathe und Biologie." Man müsse schon Ahnung haben, etwa um Gewichte zu berechnen und auszutarieren. Zudem seien beim Angeln auch Geduld und Ausdauer gefragt, so Lösche, der für die Jugendarbeit zuständig ist im Kreisanglerverein Wittenberg.

Bildrechte: MDR/Martin Krause

Fast 50 Kinder haben sich zum Angelcamp im Kurort in der Dübener Heide angemeldet. Mädchen und Jungen im Alter zwischen sieben und 16 Jahren. In Kursen lernen sie, wie man Posen baut, Knoten knüpft und Haken bindet. "Aber wir zeigen den Kindern auch, wie man gute Angelstellen findet und Fische richtig anfüttert".

YouTube-Influencer verraten Geheimtipps