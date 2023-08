Auch die Polizei hat mir keine Hoffnung gemacht, jemals wieder an das Geld zu kommen. Da seien international agierende Betrügerbanden am Werk, das Geld wird dann gleich auf andere Konten verteilt. Aber die Anzeige hilft vielleicht, dass irgendwann mal einer dieser Verbrecher überführt wird. Aber das Geld werde ich wohl nicht wiedersehen.

Ja, wir hatten uns an diesem Tag kaum gesehen, wollten dann auch gleich wieder weg, waren auf dem Sprung. Und dann sagte ich ihr, dass wir später dringend reden müssten. Sie schaute mich erschreckt an, weil ich so kreidebleich war und fragte, ob irgendwas in der Familie passiert ist. Ich sagte: Nein, aber das Geld ist weg. Das war schon ein Schock.