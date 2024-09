Traditionshandwerk In Annaburg wird wieder Porzellan hergestellt

17. September 2024, 14:45 Uhr

Vor genau 150 Jahren ist in Annaburg ein Steingutwerk entstanden. Zeitweise haben dort bis zu 600 Mitarbeiter Millionen Tassen und Teller aus Porzellan hergestellt. 2015 ging die Firma pleite. Ein Verein bemüht sich seitdem darum, die Porzellan-Tradition am Leben zu erhalten. Am Samstag hat das Porzellan-Museum in Annaburg neueröffnet und zwei Brennöfen in der Schauwerkstatt eingeweiht.