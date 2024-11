Am Schlossplatz Historisches Gewölbe sorgt für Baustopp in Wittenberg

08. November 2024, 11:44 Uhr

Ein jahrhundertealtes Tonnengewölbe ist in der Nähe des Schlosses in Wittenberg entdeckt worden. Der Fund wird nun genauer untersucht, weil unklar ist, wofür das Gewölbe genutzt wurde. Dafür müssen auch die Bauarbeiten für die Erneuerung der Abwasserleitungen in dem Gebiet pausieren.