Das Asisi-Panorama "Luther 1517" bleibt für weitere fünf Jahre in Wittenberg. Das teilten die Geschäftsführer der GmbH, Camillo Seifert und Ulrich Schneider, am Freitag mit. Das 360-Grad-Panorama des Künstlers Yadegar Asisi zeigt das Leben und Wirken von Martin Luther zur Zeit der Reformation in Wittenberg. Es war zum 500-jährigen Reformationsjubiläum 2017 in einem runden Gebäude im Stadtzentrum aufgebaut worden und zählt inzwischen zu den Attraktionen in Wittenberg.