An der Autobahn 9 ist seit Montag die Anschlussstelle Coswig in Fahrtrichtung München gesperrt. Das sagte Tino Möhring von der Autobahn GmbH MDR SACHSEN-ANHALT. Als Grund nannte er Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke.



Laut Möhring werden Autofahrer über die benachbarten Anschlussstellen Köselitz und Vockerode umgeleitet. Die Anschlussstelle Coswig wird demnach bis Anfang November gesperrt bleiben.