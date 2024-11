Autofahrer auf der Autobahn 9 müssen in der Nacht auf Donnerstag mit Einschränkungen rechnen. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird die Strecke in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Coswig und Köselitz voll gesperrt – von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens. Sie war bereits in der Nacht zu Mittwoch gesperrt worden.