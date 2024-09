Im Landkreis Wittenberg will eine Autofahrerin nicht bemerkt haben, dass sie mit einem Reh zusammengestoßen ist. Wie das Polizeirevier am Donnerstag mitteilte, war die 65-Jährige am frühen Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 187 zwischen Elster und Iserbegka unterwegs, als sie der Fahrer eines entgegenkommenden Fahrzeugs ausbremste und stoppte.