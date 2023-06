Gebrauchtwagen auf der Überholspur Autohändler in Sachsen-Anhalt freuen sich über steigenden Absatz

Der Neuwagenverkauf war 2021 regelrecht zusammengebrochen und kommt erst langsam wieder in Fahrt. Zwar steigt die Zahl der Neuzulassungen in Deutschland an, aber viele Käufer sind vorsichtig geworden und schauen sich nach gebrauchten Autos um. Im Trend liegen Wagen, die drei bis fünf Jahre alt sind. Davon profitieren Fahrzeughändler in ganz Sachsen-Anhalt.