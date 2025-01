In der Nähe von Wittenberg ist es am Freitag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Samstag mitteilte, kam am Abend ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der 42-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde total zerstört.